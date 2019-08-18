هونيس يعلن انتهاء سوق انتقالات بايرن ميونيخ

أعلن أولي هونيس، رئيس بايرن ميونيخ، انتهاء سوق الانتقالات بالنسبة لناديه هذا الصيف.

وأشارت تقارير إلى اهتمام بايرن بضم إيمري تشان بعد التعاقد مع فيليبي كوتينيو من برشلونة.

وقال هونيس في تصريحات لشبكة "سكاي سبورت": "أعتقد أن الفريق أصبح مكتملاً الآن بعد التعاقد مع كوتينيو و(إيفان) بيريشيتش وكويسانسي ولا نحتاج لصفقات جديدة.

"كنا نمتلك قائمة صغيرة مع بداية سوق الانتقالات لكننا تعاقدنا مع عدد من الصفقات المميزة خلال الفترة الأخيرة وأرى أن المدرب نيكو كوفاتش قادر على العمل بهذه المجموعة حتى يناير على الأقل".

وكان كارل هاينتز رومينيغيه، المدير التنفيذي لبايرن ميونيخ، قد أكد انتهاء اهتمام البافاري بالتعاقد مع ليروي ساني من مانشستر سيتي بسبب الإصابة.

وتعاقد بطل الدوري الألماني مع لوكاس هيرنانديز وبينجامان بافار ويان آرب مع نهاية الموسم الماضي.