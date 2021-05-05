هيريرا وفيراتي يتهمان الحكم كويبرس بشتم اللاعبين

كشف آندير هيريرا لاعب وسط باريس سان جيرمان، أن زميله لياندرو باريديس تعرض للسب من الحكم بيورن كويبرس خلال مواجهة مانشستر سيتي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وصعدت ثنائية رياض محرز بالفريق الإنجليزي على حساب نظيره الفرنسي إلى النهائي، بعد فوز سيتي 2-0 إياباً و4-1 بمجموع الذهاب والعودة (انتهى اللقاء الأول بفوز سيتي 2-1).

وشهدت الدقائق الأخيرة من مباراة العودة حالة من الغليان، عندما تلقى آنخيل دي ماريا جناح الباريسي البطاقة الحمراء، وحدثت بعض المشاجرات الخفيفة بين لاعبي الفريقين قبل أن يتدخل الحكم.

وقال هيريرا لإذاعة راديو "مونتي كارلو" الفرنسية بعد اللقاء: "قال الحكم للياندرو باريديس اغرب عن وجهي مستخدماً ألفاظاً غير لائقة.

"لو قلنا ما قاله بشكل علني ربما يتم إيقافنا لفترة لا تقل عن أربع مباريات أوروبية".

من جانبه، وافق ماركو فيراتي لاعب وسط باريس زميله الإسباني فقال: "قال لي نفس الكلمة بنفس الألفاظ عدة مرات.

"لو قلت له نفس الكلمة ربما يتم إيقافي 10 مباريات، بالطبع أتحدث كثيراً مع الحكم لكني لا أتفوه بمثل هذه الألفاظ".

وفي نهاية حديثه أعرب نجم الوسط عن إحباطه من خروج فريقه بهذه الطريقة، وتوديع دوري أبطال أوروبا من نصف النهائي.

يذكر أن مانشستر سيتي ينتظر الفائز من ريال مدريد وتشيلسي اليوم الأربعاء، لتحديد الطرف الآخر المتأهل للمباراة النهائية إلى جانبه.