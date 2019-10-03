هيغواين: فوز يوفنتوس على ليفركوزن مهم

أكد غونزالو هيغواين مهاجم يوفنتوس، أن فريقه كان بحاجة إلى تحقيق الفوز على باير ليفركوزن خاصة بعد التعادل مع أتلتيكو مدريد.

وسجل الأرجنتيني هدفاً في فوز يوفي على ليفركوزن (3-0) على ملعب آليانز بتورينو، لحساب المرحلة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

وقال هيغواين في تصريحات لشبكة "سكاي سبورت إيطاليا": "كانت مباراة مهمة بعد التعادل مع أتلتيكو مدريد، لذلك كنا نعرف أننا بحاجة إلى الفوز كي نصبح أقرب إلى التأهل للدور التالي.

"أعتقد أن يوفنتوس أظهر إصراراً كبيراً، أنا سعيد من أجل الفوز والهدف الذي سجلته، علينا الاستمرار على هذا النهج.

"أمر جيد أن تشارك في مثل هذه المباريات، وأن تسجل فهو أمر رائع، الآن يمكننا أن نرتاح لنحضر للمباراة المقبلة، والتي ستكون معركة أخرى كي نرتقي إلى قمة جدول ترتيب الدوري الإيطالي".

وختم "بيبيتا" رداً على سؤاله عما إذا كانت علاقته بساري وراء انتفاضته الجديدة مع يوفنتوس، بعد إعارتين مخيبتين لميلان وتشيلسي، فقال: "عدت إلى هنا بعزم وإصرار كبير، أردت إثبات أنه بإمكاني البقاء، وأمامنا موسم طويل".