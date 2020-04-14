هيغواين يتفوق على ميسي ورونالدو في إحصائية

هيمن ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو على أفضل الإحصائيات خلال العقد الأخير، لكن غونزالو هيغواين كان من القلائل الذين تفوقوا على الثنائي العظيم في صراع الأرقام.

ومن الصعب أن ينافس أي لاعب ميسي أو رونالدو في أهم الأرقام، فأسطورة برشلونة سجل 350 هدفاً وصنع 137، بينما سجل هداف ريال مدريد التاريخي ونجم يوفنتوس 280 هدفاً وقدم 80 تمريرة حاسمة في آخر 10 سنوات، من دون أن يقترب أحد منهما.

لكن هيغواين، مهاجم يوفي يتفوق في إحصائية تتعلق بأكثر اللاعبين تسديداً على المرمى في العقد الأخير، إذ يسدد بمتوسط 29.09٪؜، وفقاً لصحيفة "آس" الإسبانية.

ويتفوق مهاجم الأرجنتين بفارق كبير عن ميسي الذي يسدد داخل إطار المرمى بنسبة 20.9%، ورونالدو بنسبة 16.2%، ويبقى هيغواين من القلائل المحظوظين باللعب مع الأيقونتين.

ولا يقترب من هيغواين في هذه الإحصائية سوى أليكسيس سانشيز (27%) وسيدريك باكاومبو وكيفين غاميرو (24.7%).