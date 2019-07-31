هيغواين يستعلم عن إمكانية العودة إلى نابولي

كشفت تقارير إعلامية إيطالية أن غونزالو هيغواين استعلم عن إمكانية عودته من جديد إلى فريقه السابق نابولي.

ويحاول يوفي التخلص من المهاجم الأرجنتيني لإفساح المجال لتعاقد جديد وفقاً للتقارير، وسط اهتمام من طرف روما بضمه.

وأفادت شبكة "راي" أن هيغواين طلب من أخيه القائم بمهام وكيل أعماله الاستعلام عن إمكانية عودته من جديد إلى البارتينوبي الذي رحل عنه نحو البيانكونيري عام 2016 مقابل 94 مليون يورو، وهو انتقال قوبل بغضب شديد من جماهير مدينة الجنوب.

وتم استقبال هيغواين بعدائية كبيرة في ملعب سان باولو حينما حل يوفنتوس ضيفاً على نابولي.

وتشير آخر التقارير إلى أن هيغواين بات متقبلاً أكثر لفكرة الانتقال إلى روما بعد خروجه من حسابات يوفنتوس.