هيغواين ينضم إلى مصابي يوفنتوس قبل مواجهة أتلتيكو

ضاعف غونزالو هيغواين من متاعب يوفنتوس قبل المواجهة المرتقبة له أمام أتلتيكو مدريد في افتتاح مواجهاته في دوري أبطال أوروبا بعدما أثيرت الشكوك حول مشاركته في اللقاء.

ويعاني الأرجنتيني من مشاكل في الفخذ، ومن المفترض أن يخضع للفحوصات الطبية النهائية لتحديد إمكانية مشاركته في مواجهة الروخيبلانكوس من عدمها، في الوقت الذي تبدو فيه فرصه ضئيلة للحاق بها.

وانضم هيغواين بالتالي إلى قائمة مصابي يوفي والتي اتسعت لتشمل 5 لاعبين على الرغم من مرور 3 مراحل فقط من الدوري الإيطالي.

وأصيب ماتيا دي شيليو في مواجهة نابولي قبل فترة التوقف الدولي، قبل أن يتعرض دوغلاس كوشتا وميراليم بيانيتش ودانيلو للإصابة في مباراة فيورنتينا الأخيرة.

وبالتالي تضاعفت معاناة يوفنتوس، فبعدما فقد مدربه ماوريسيو ساري في أول مباراتين في الموسم الجديد بسبب إصابته بالتهاب رئوي، خسر نقطتين هامتين أمام فيورنتينا و5 من أهم لاعبيه.

يذكر أن يوفنتوس سيواجه أتلتيكو مدريد على ملعب واندا ميتروبوليتانو الأربعاء القادم في دوري أبطال أوروبا، ثم سيعود لاستضافة هيلاس فيرونا في منافسات الدوري الإيطالي الأسبوع القادم.