هيونغ مين سون لا يفكر بالانتقال إلى السعودية

اعترف النجم الكوري الجنوبي هيونغ مين سون أنه يعتزم البقاء في صفوف توتنهام هوتسبير رغم ارتباطه مؤخراً بالانتقال إلى الدوري السعودي.

وكشف المهاجم البالغ من العمر 31 عاماً والمتواجد حالياً رفقة سبيرز في بيرث بأستراليا عن رغبته في الاستمرار مع الفريق اللندني متجاهلاً أي عروض أخرى.

وقال الكوري في تصريحات نقلها موقع "ترايبل فوتبول" قبل مواجهة فريقه الودية أمام ويست هام يونايتد: "لو أردت الانتقال إلى السعودية فإن ذلك سيحصل على الأغلب.

"وبتلك الحالة، لما كنتم سترونني أتواجد معكم هنا.

"الكثير من اللاعبون اختاروا الانتقال إلى السعودية، وهو أمر مثير للاهتمام، بالطبع الأموال تلعب دوراً مهماً، لكني أحلم باللعب في الدوري الإنجليزي وما زال أمامي الكثير لأفعله."

يذكر أن قيمة سون في سوق الانتقالات حالياً تصل لنحو 50 مليون يورو، علماً بأن عقده مع سبيرز يستمر لعامين آخرين.