هييرو: أنا محظوظ لأني لم أواجه ميسي

أبدى قائد ريال مدريد الأسبق فيرناندو هييرو، سعادته بعدم مواجهة ليونيل ميسي قائد برشلونة خلال مسيرته الاحترافية.

وقال أسطورة ريال مدريد البالغ 52 عاماً: “أعتبر نفسي محظوظاً لأني لم ألعب ضد ميسي.. كان (دييغو) مارادونا لاعبي المفضل في طفولتي، لكن ما فعله ميسي على مدى السنوات الـ15 الماضية، شيء مدهش”.

وقضى هييرو 14 عاماً في ريال مدريد بين عامي 1989 و2003، وخاض معه خلال هذه الفترة، 588 مباراة سجل خلالها 124 هدفاً، وتوج معه بعدة ألقاب، أبرزها لقب دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات، ولقب الدوري الإسباني خمس مرات.