والدة رونالدو تتعهد بإعادة ابنها لسبورتينغ لشبونة

تعهدت دولوريس أفيرو والدة كريستيانو رونالدو، بإقناع نجلها بالعودة إلى سبورتينغ لشبونة الموسم القادم.

وبدأ البرتغالي مسيرته في شباب سبورتينغ حتى تركه في 2002 وبدأ رحلته العالمية مع مانشستر يونايتد وريال مدريد حتى استقر في يوفنتوس.

ولا يزال مستقبل "صاروخ ماديرا" مجهولاً مع يوفنتوس رغم امتداد عقده حتى صيف 2022، وسط تأكيدات من والدته بأنها ستحاول إعادة ابنها لفريق طفولته.

وتحدثت أفيرو من شرفة منزلها في لشبونة إلى جماهير سبورتينغ التي تحتفل بالتتويج بلقب الدوري البرتغالي للمرة الأولى منذ 19 عاماً.

وقالت والدة هداف يوفي: "سأتحدث مع كريستيانو لإعادته إلى سبورتينغ مرة أخرى".

وتابعت حديثها الذي أثار ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "الموسم القادم سيلعب رونالدو في ملعب جوسيه آلفالادي (الخاص بسبورتينغ)".

وكانت بعض التقارير الواردة من الصحف البرتغالية قد رجحت إمكانية عودة رونالدو إلى فريقه السابق بعد نهاية عقده الحالي مع يوفي صيف عام 2022.

ويرغب صاحب الـ 36 عاماً في خوض موسمين أخيرين من مسيرته مع النادي الذي يحمل الفضل في كل ما وصل إليه.

رغم كل ما يتداول من وسائل الإعلام عن رغبة يوفنتوس بالتخلص من رونالدو بسبب راتبه الضخم وفشله (من وجهة نظرهم) في قيادة الفريق لتحقيق لقب الأبطال، إلا أن الموقف الرسمي عكس ذلك تماماً.

وتحدث نائب رئيس يوفنتوس، بافيل نيدفيد في هذا الصدد بعبارات واضحة وقال: "يرتبط رونالدو بعقد يمتد حتى صيف 2022 وسيبقى معنا، ما سيحدث بعد ذلك لم يتضح بعد".

في الوقت نفسه، أحرز رونالدو الهدف رقم 100 له مع يوفنتوس أمس الأربعاء بعد 131 مباراة خاضها مع البيانكونيري خلال ثلاثة أعوام فقط.