والدة رونالدو تصاب بسكتة دماغية

أصبح كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس مهدداً بالغياب عن مباراة فريقه المقبلة أمام ميلان في إياب نصف نهائي كأس إيطاليا.

جاء هذا بعدما توجه الدولي البرتغالي لمدينة ماديرا ليكون بجوار والدته التي تعرضت لسكتة دماغية وتم نقلها في مستشفى على أثرها.

وحجز رونالدو طائرة خاصة على الفور بعدما علم بمرض والدته في الساعات الماضية، وقرر منحها الأولوية بشكل مبدئي على مواجهة يوم الأربعاء.

ويحل ميلان ضيفاً على نظيره يوفنتوس الأربعاء في إياب نصف نهائي كأس إيطاليا على ملعب آليانز ستاديوم في مدينة تورينو.

وانتهت مباراة الذهاب في ملعب سان سيرو بالتعادل بهدف لمثله حيث سجل آنتي ريبيتش لميلان في الدقيقة 61 قبل أن يعادل رونالدو النتيجة بنفسه في الدقيقة الأخيرة من ركلة جزاء.

وكان البرتغالي قد تواجد قبل ساعات في مدينة مدريد عاصمة إسبانيا لمشاهدة مباراة الكلاسكيو بين فريقه السابق ريال مدريد وبرشلونة.

يذكر أن رونالدو شارك في 31 مباراة هذا الموسم مع يوفنتوس وسجل 25 هدفاً وصنع ثلاثة أهداف أخرى في جميع البطولات.