والدته: المافيا وراء عدم تتويج رونالدو بالكرة الذهبية

أكدت دولوريس آفييرو، والدة مهاجم يوفنتوس كريستيانو رونالدو، أن ابنها لم يحقق الكرة الذهبية بسبب مافيا كرة القدم التي تتعمد أن تظلمه في التصويت.

رونالدو حصد الكرة الذهبية 5 مرات كأكثر لاعب في التاريخ بالتساوي مع ليونيل ميسي كما أنه بين المرشحين للمنافسة على الجائزة هذا العام.

وقالت آفييرو في تصريحات أثناء الاحتفال بمرور 106 أعوام على تأسيس نادي ماديرا يونيون: "هناك عصابة، مافيا كرة القدم تتحكم في كل ما يحدث، ولو فكرت في الأمر بجدية سترى أن السبب الوحيد لحرمان رونالدو هي المافيا.

"لو كان إنجليزياً أو إسبانياً لما حدث ذلك معه، ولكنه برتغالي من ماديرا ولذلك لم يمنحوه حقه.

"رونالدو يستحق التتويج بالكرة الذهبية السادسة ولا أعرف إن كان سيحققها أم لا، لكن لو حللنا جيداً ما قام به خلال الموسم سيكون هو الأحق بها دون شك".

يذكر أن رونالدو احتل المركز الثاني العام الماضي خلف لوكا مودريتش، لاعب وسط ريال مدريد.