والدته: مبابي يرحب بالانتقال لريال مدريد

فتحت والدة كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان ووكيلة أعماله، الباب أمام ابنها لتحقيق رقم قياسي بالانتقال إلى ريال مدريد، بعد أن أخبرت النادي الإسباني بأن نجلها لن يجدد عقده مع بطل فرنسا.

وكان المهاجم المتألق أطلق تصريحات نهاية الموسم الماضي عبر فيها عن رغبته في خوض تحديات جديدة خارج فرنسا، إلا أنه استمر مع الباريسي على الرغم من ارتباط اسمه بريال مدريد وليفربول.

لكن على الراغبين في ضم مبابي الصيف القادم توفير ما لا يقل عن 342 مليون جنيه استرليني وفقاً لصحيفة "سبورت" الإسبانية التي أشارت إلى أن والدة النجم الفرنسي فتحت بالفعل باب المفاوضات مع ريال مدريد، خاصة أن المدرب زين الدين زيدان يرغب بشدة في ضم اللاعب، لكن بفاتورة كبيرة تحطم الرقم القياسي لنيمار وقدره 198 مليون جنيه في 2017.