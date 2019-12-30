والد حكيمي يكشف حقيقة عودة ابنه لريال مدريد

بعد تألق أشرف حكيمي نجم المنتخب المغربي، مع بوروسيا دورتموند، عاد مستقبله لإثارة الجدل في وسائل الإعلام الإسبانية والألمانية، جراء إمكانية عودته لريال مدريد، مع نهاية إعارته لأسود فيتسفاليا.

فبعد التألق اللافت في الدوري الألماني وفي دوري أبطال أوروبا، أضحت عودة حكيمي للملكي موضع اهتمام من الإدارة الإسبانية، حيث كشف حسن حكيمي، والد أشرف، لـموقع"العربي الجديد"، أمس الأحد، أن نجله تلقى عرضاً جديداً من دورتموند، لنيل موافقته النهائية على البقاء برفقتهم، قبل بدء المفاوضات مع فلورونتينو بيريز رئيس النادي الإسباني، والتي توقفت منذ شهر.

وفي هذا السياق، قال حكيمي الأب: "عاد مسؤولو بوروسيا دورتموند ليفاتحوا أشرف حول موضوع الانتقال النهائي لصفوفهم. يريدون نيل موافقته قبل بدء التفاوض مع بيريز رئيس ريال".