والد رينيير يكشف سبب اختيار ابنه لريال مدريد

أجرى والد الوافد الجديد على ريال مدريد جيزوس رينير، مقابلة مع صحيفة "آس" الإسبانية، تحدث خلالها عن الأسباب التي دفعت ابنه والأسرة لاختيار الملكي على حساب باقي الأندية الأخرى التي حاولت التوقيع معه.

وقال ماورو برازيليا الذي كان يمارس لعبة كرة القدم للصالات في ثمانينيات القرن الماضي "متى علمت باهتمام ريال مدريد؟ في ديسمبر. وعندما علمنا بالأمر، كان أشبه بالحفل لأني كنت أتطلع لتواجد ابني في نادٍ كبير مثل ريال مدريد، وهذا أمر لا يحدث مع أي لاعب".

"من الذي علم باهتمام ريال مدريد أولاً؟ أول ما فعلته أني تحدث معه عبر الهاتف لأنه كان في إجازة على الشاطئ، في البداية شعر ببعض الخوف، لكنه أدرك لاحقاً أن مشروع ريال مدريد سيكون أفضل شيء يمكن أن يحدث في حياته.

"احتفلنا في المنزل مع زوجتي وابنتي وأصدقائي. لم يكن حفلاً كبيراً، لكننا احتفلنا بكثير من راحة البال. هل تذكر صورته في بيرنابيو عام2018؟ نعم كان من المنتخب البرازيلي ثم ذهبوا إلى الملعب، ويا لها من صدفة، لأنه الآن أصبح يبعد خطوة واحدة عن التنزه في ملعب بيرنابيو.

"دعانا وكيلنا لمعرفة الأمر، وذهبنا إلى مراكز تدريب باريس سان جيرمان وآرسنال ومانشستر سيتي، جميعها مرافق جميلة بتكنولوجيا عالية، وبالنسبة لمركز تدريب ريال مدريد (فالديباس)، فهو مثير للإعجاب أيضاً".

وبخصوص فريقه المفضل ونجوم طفولته في أوروبا، قال الأب نيابة عن ابنه "يشجع ريال مدريد منذ زمن كريستيانو رونالدو، كما يعتبر زين الدين زيدان شخصية مهمة لأنه يشبهه إلى حد ما في أسلوب اللعب وطوله بجانب كرته الكلاسيكية، ثم ريال مدريد كان الفريق الذي يتابعه ويشاهده دائماً، ويفضل ميلان أيضاً، حيث يعتبر لوكاس باكيتا من أصدقائنا، لكن ريال لطالما كان الفريق الذي يعشقه أكثر من غيره".

وأصبح الشاب البرازيلي رابع جوهرة برازيلي يتعاقد النادي الإسباني معها في ظرف 18 شهراً، بعد فينيسيوس جونيور ورودريغو غوس وإيدير ميلياتو.