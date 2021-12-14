والد فرينكي دي يونغ يرد على شائعات رحيل ابنه عن برشلونة

رد والد النجم الدولي الهولندي فرينكي دي يونغ على الشائعات التي تحدثت عن إمكانية رحيل ابنه عن برشلونة خلال سوق الانتقالات الشتوي الشهر القادم.

وارتبط صاحب الـ 24 عاماً بمانشستر يونايتد وبايرن ميونيخ خلال الساعات الماضية في ظل تقارير تحدثت عن نية البارسا التضحية بلاعب الوسط من أجل تمويل صفقات أخرى.

وانتقل الهولندي إلى صفوف البلاوغرانا في عام 2019 قادماً من أياكس الذي تألق في صفوفه بصورة لافتة.

ورد جون دي يونغ على هذه التقارير في حوار مع "آلغيمين داغبلاد" الهولندية: "أعلم طبعاً أن برشلونة يحتاج إلى المال وأن أي عرض ضخم يمكن أن يساعد النادي، لكني لا أرى أن هذا الأمر سيحصل في المستقبل القريب.

"ومع ذلك، استعلمت أندية أوروبا الخمس الكبرى عنه."