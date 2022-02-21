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والد مبابي يستبعد انتقال ابنه إلى برشلونة

منشور 21 شباط / فبراير 2022 - 07:16
كيليان مبابي
كيليان مبابي

اعترف والد الهداف الدولي الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان أن انتقال ابنه إلى برشلونة الصيف القادم أمر مستبعد.

وينتهي عقد الفائز بكأس العالم 2018 مع النادي الفرنسي مع نهاية الموسم الجاري، وسيكون بإمكانه الانتقال إلى أي وجهة يختارها في صفقة مجانية.

وقال ويلفريد والد الدولي الفرنسي في تصريحات إعلامية: "أنا مشجع للبارسا، لكن ابني يشجع ريال مدريد.

"إذا ذهب إلى برشلونة الآن، فلن ينتقل إلى ريال مدريد في المستقبل وإذا انتهى به المطاف في فريق آخر فسيمكنه أن يجد نفسه في صفوف مدريد مستقبلاً."

يذكر أن ليفربول يعد أيضاً من أبرز المرشحين للحصول على خدمات مبابي البالغ من العمر 23 عامأً.

كيليان مبابي
كيليان مبابي
كلمات دالة:كيليان مبابيباريس سان جيرمانبرشلونةريال مدريدويلفريد مبابيليفربول

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