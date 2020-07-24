والد ميسي يبحث عن منزل في إيطاليا

كشف تقرير صحفي إيطالي الخميس، عن تطور جديد بشأن مستقبل ليونيل ميسي نجم برشلونة.

وسبق أن زعمت تقارير أن ميسي أوقف مفاوضات تجديد عقده مع برشلونة، وينوي الرحيل قريباً.

ووفقاً لراديو "راي" الإيطالي، يبحث خورخي ميسي، والد ووكيل الهداف الأرجنتيني عن منزل في إقليم لومبارديا بإيطاليا.

وأشار إلى إمكانية وجود مفاوضات بين ميسي وأحد الأندية الإيطالية، موضحاً أن الاسم الأبرز هو إنتر ميلان.

يذكر أن ميسي أعرب عن غضبه مؤخراً من مستوى برشلونة، عقب خسارة لقب الليغا لصالح ريال مدريد.