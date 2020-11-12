والد ميسي يرد على شائعات اقتراب نجله من الانتقال لسان جيرمان

نفى خورخي ميسي، والد ووكيل أعمال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة، الأنباء التي ربطت نجله بالانتقال لباريس سان جيرمان الموسم المقبل.

وكانت شبكة ”إي إس بي إن“ قد أشارت إلى أن نادي باريس سان جيرمان يسعى للتعاقد مع الهداف الأرجنتيني، مؤكدة على وجود مفاوضات بين إدارة النادي الباريسي ووالد اللاعب.

وقام خورخي ميسي بالرد على هذه الأنباء، حيث نشر صورة الخبر عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام"، وكتب عليها ”أنباء زائفة“.

وتحيط الشكوك بمستقبل النجم الأرجنتيني في كامب ناو، حيث ينتهي عقده نهاية الموسم الحالي، ولم يقم بتجديده حتى الآن.

وكان ميسي قد أبلغ إدارة النادي في أغسطس الماضي برغبته في الرحيل، وخاض معركة شرسة ضد مجلس الإدارة السابق برئاسة جوسيب ماريا بارتوميو.

ثم عاد "ليو" وأعلن عن قراره بالبقاء مع الفريق حتى نهاية عقده، بسبب عدم رغبته في نقل معركته مع مجلس الإدارة إلى ساحات القضاء، مراعاة لتاريخه في كامب ناو.

وأدت هذه المعركة إلى استقالة مجلس إدارة بارتوميو بعد حملة شرسة خاضها أعضاء النادي لسحب الثقة، في أعقاب سلسلة من الأزمات عصفت باستقرار النادي.

وارتبط اسم ميسي بالانتقال إلى مانشستر سيتي، حيث يرغب الأرجنتيني في اللعب مجدداً تحت قيادة بيب غوارديولا، مدربه السابق في برشلونة.