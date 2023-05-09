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والد ميسي ينفي الموافقة على عرض الهلال

تاريخ النشر: 09 أيّار / مايو 2023 - 03:48
ليونيل ميسي (المصدر: أ ف ب)
ليونيل ميسي (المصدر: أ ف ب)

البوابة - نفى خورخي، والد الهداف الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم باريس سان جيرمان موافقة ابنه على الانتقال إلى الهلال الموسم القادم.

وقالت وسائل الإعلام اليوم الثلاثاء أن المهاجم البالغ من العمر 35 عاماً وافق على ارتداء قميص النادي السعودي.

كما أن العقد الحالي الذي يربط "ليو" بباريس سان جيرمان سيصل إلى نهايته مع نهاية شهر يونيو القادم.

ماذا قال والد ميسي عن مستقبل ابنه

قال خورخي في بيان رسمي تناقلته المواقع العالمية مساء الثلاثاء: "لا شيء مؤكد حتى الآن بشأن الانتقال إلى أي فريق الموسم المقبل.

"لم نتخذ أي قرار حتى الآن، ولن تتم دراسة أي عرض إلا بعد انتهاء موسم ميسي مع باريس سان جيرمان.

"تظهر باستمرار الشائعات التي تستخدم اسم ميسي لاكتساب الشهرة، ومع ذلك نؤكد بأن ما تم تناقله (عن الانتقال إلى الهلال) غير صحيح.

"لو وجود لأي اتفاق حتى الآن، سواء أكان شفهياً أو موقعاً أو متفقاً عليه، ولن يحصل شيء من هذا القبيل حتى نهاية الموسم الحالي.

"نشعر بقلة احترام من طرف وسائل الإعلام، إذ يقوم البعض بخداع الآخرين بشكلٍ متعمد دون تقديم الأدلة التي تؤكد صحة المزاعم، بهدف تحويل الشائعات الخبيثة إلى أخبار حقيقية تخدم مصالح البعض.

"ينبغي أن يشرح هؤلاء أسباب عدم تحققهم مما ينشرونه، لكنهم لا يرغبون بأن تفسد الحقيقة ما كتبوه".

كلمات دالة:ليونيل ميسيباريس سان جيرمانالهلال السعوديخورخي ميسي

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