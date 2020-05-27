وثيقة مسربة تكشف خطة برشلونة لتصفية نجومه

كشفت وثيقة مسربة من داخل برشلونة، خططه في سوق الانتقالات الصيفية، والتي ترتكز على الاستغناء عن عدد كبير من نجومه بسبب الأزمة المالية.

ويشهد البارسا أزمة مالية في الوقت الراهن نتيجة توقف النشاط في إسبانيا، على خلفية تفشي جائحة كورونا، ما يجعل العملاق الكتالوني مضطراً لبيع بعض اللاعبين من أجل تمويل صفقات شراء أخرى، أو حتى الدخول في صفقات مبادلة بسبب خزانة النادي المرهقة.

وزعمت تقارير أن جميع لاعبي الفريق، باستثناء ليونيل ميسي أيقونة "البلاوغرانا"، وحارس المرمى مارك أندريه تير-شتيغين، وفرينكي دي يونغ، جميعهم معروضون للبيع.

على الجانب الآخر، يجري المسؤولون في النادي الكتالوني مفاوضات مكثفة من أجل ضم ميراليم بيانيتش لاعب يوفنتوس في صفقة تباديله.

فقد كشفت تقارير، عن توصل الناديين لاتفاق مبدئي على إبرام صفقة تبادلية خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن يوفي توصل "لاتفاق مبدئي" على دفع 25 مليون يورو لبرشلونة، إضافة إلى لاعبيه بيانيتش وماتيا دي شيليو، مقابل الحصول على خدمات الظهير الأيمن نيلسون سيميدو، الذي تقدر قيمته السوقية بنحو 50 مليون يورو.

كما أشارت تقارير أخرى، إلى أن برشلونة يعرض بالفعل بعض لاعبيه مثل عثمان ديمبيلي وسامويل أومتيتي.

كما لا يزال برشلونة يحلم في استعادة نجمه نيمار الذي باعه لباريس سان جيرمان عام 2017، مقابل أغلى صفقة في تاريخ كرة القدم بلغت 222 مليون يورو.

وتكشف وثيقة داخلية مسربة كتبت في يناير الماضي، ونشرتها صحيفة "آس" الإسبانية، تكشف على ما يبدو ما يدور في رؤوس المسؤولين في برشلونة في الوقت الراهن، بشأن الصفقات المحتملة التي يتطلع النادي لإبرامها.

وذكر أحد أجزاء التقرير: متطلبات المركز المحدد يجب أخذها في الاعتبار، ومن المحتمل ألا تكون هناك ضرورة للتعاقد مع لاعبين صغار السن جدا فقط.

وأضاف: اللاعبون كبار السن يسهمون بدرجة أكبر في المراكز التي تحتاج إلى خبرة أكبر في الملعب.

وأوضح: لاعب الكرة صاحب الخبرة يحتاج إلى وقت أقل للتكيف مع ناديه الجديد، ويعطي أفضل مستوى له منذ اللحظة الأولى.