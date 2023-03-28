ودياً: المغرب تتعادل مع بيرو والسعودية تخسر أمام بوليفيا

البوابة - تعادل منتخب المغرب مع خصمه البيروفي في المباراة الدولية الودية التي أقيمت بينهما ليلة الثلاثاء على ملعب سيفيتاس ميتروبوليتانو في مدريد بإسبانيا.

ولم يتمكن حكيم زياش ورفاقه من زيارة شباك بيرو رغم تفوقهم قبل أيام على منتخب البرازيل بهدفين لهدف.

السعودية تخسر أمام بوليفيا

في لقاء ودي آخر، سقط منتخب السعودية أمام نظيره البوليفي بهدفين لهدف على أرضية ملعب الأمير عبد الله الفيصل بجدة.

سجل سالم الدوسري هدف الأخضر الوحيد قبل نهاية الشوط الأول (44)، فيما جاء هدفا المنتخب الأميركي الجنوبي عبر مارسيلو مورينو (14)، وكارميلو آلغاراناز (67).

في مباريات ودية أخرى، سحق منتخب الأردن خصمه الفليبيني برباعيةٍ نظيفة، وتغلب منتخب الكويت على طاجيكستان 2-1، وفاز منتخب البحرين 1-0 على سوريا، وتغلب المنتخب الإماراتي على تايلند بنتيجة 2-0.