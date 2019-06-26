وردة يدعي البراءة ويؤكد مساندة لاعبي منتخب مصر له

أكد عمرو وردة، لاعب منتخب مصر السابق أنه بريء من كل ما تم تداوله خلال الساعات الماضية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتسبب في استبعاده من قائمة منتخب مصر.

وقرر اتحاد الكرة المصري استبعاد وردة من قائمة المنتخب الأول، بسبب انتشار مقاطع فيديو إباحية خلال الساعات الماضية وعلى خلفية قضية التحرش التي اتهم بها قبل أيام من قبل عارضة أزياء عبر تطبيق "إنستغرام".

وقال وردة في تصريحات لموقع "في الجول" المصري: "الفيديو المنتشر مُفبرك، وكل ما يتم تداوله مفبرك وليس صحيحاً.

"أبلغت الجهاز الفني للمنتخب بأن هذا الفيديو مفبرك، وجميع اللاعبين يقفون معي.

"لم أرحل حتى الآن من معسكر منتخب مصر، وما زلت موجوداً".

وستشهد الساعات القليلة القادمة مغادرة اللاعب المعسكر بعد قرار استبعاده من القائمة المشاركة في كأس أمم إفريقيا 2019.