ورلد سوكر: ميسي أفضل لاعبي العالم

تم اختيار ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين وبرشلونة أفضل لاعب في العالم، وفقاً لمجلة «World Soccer» البريطانية لعام 2019.

وحصل "ليو" حصل على 613 صوتاً ليتفوق على فيرجيل فان دايك مدافع منتخب هولندا وليفربول الذي حل ثانياً بعدما حصد 602 صوت.

بينما جاء مهاجم ليفربول، ساديو ماني، في المركز الثالث بعدما حصل على 366 صوتاً.

وحل كريستيانو رونالدو نجم منتخب البرتغال ويوفنتوس رابعاً بعدما حصل على 307 أصوات، ثم كيليان مبابي نجم منتخب فرنسا وباريس سان جيرمان خامساً بـ 216 صوتاً، ثم محمد صلاح مهاجم ليفربول بـ 200 صوت.

وجاء رياض محرز نجم المنتخب الجزائري ومانشستر سيتي في المركز الـ 23، وأكرم عفيف لاعب منتخب قطر والسد في المركز الـ 40، بينما احتل حكيم زياش لاعب منتخب المغرب وأياكس امستردام المركز الـ 56.