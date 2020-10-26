وزير الرياضة الإيطالي: رونالدو قيد التحقيق بسبب خرق البروتوكول

واصل وزير الرياضة الإيطالي فينتشينزو سبادافورا اتهاماته بحق كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس، بسبب خرق بروتوكول فيروس كورونا عقب إصابته، وكشف عن فتح تحقيق مع اللاعب.

وعاد رونالدو من البرتغال إلى إيطاليا عقب الكشف عن إصابته بالفيروس الوبائي أثناء التجمع الأخير لمنتخب بلاده، مما يعد خرقاً لبروتوكول الصحة، الأمر الذي نفاه "صاروخ ماديرا".

وقال سبادافورا لشبكة "راي" الإيطالي: "في طريقه للخارج، لم يحترم رونالدو القانون وهناك الآن تحقيق جارٍ لإثبات الأمر.

"أعطتنا رابطة الدوري بروتوكولاً لم ينجح لأنه لم يتم احترامه، تحتاج طريقة التطبيق برأيي للمراجعة، إيقاف الدوري؟ في الوقت الراهن ليست فكرة مرحباً بها.

"مباراة يوفنتوس ونابولي؟ هناك حكم صدر لذلك لست في مكان لمناقشة الأمر، لكن الحكم صدر في ظروف ليست صحيحة، وبعد ذلك خرق رونالدو البروتوكول هو الآخر".

وحتى الآن جاءت المسحات الخاصة بالنجم البرتغالي إيجابية، مما يعني استحالة مشاركته مع يوفنتوس في التدريبات أو اللقاءات.

ويخوض البيانكونيري الأربعاء القادم مواجهة مرتقبة أمام برشلونة لحساب الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا.

يذكر أن رونالدو نفى خرقه للبروتوكول في بيان عبر حسابه على موقع "إنستغرام" مؤخراً.