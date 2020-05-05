وزير الرياضة الإيطالي يعيد الأمور إلى نقطة الصفر

بعدما أمِل الكثيرون بإمكانية عودة منافسات الدوري الإيطالي في وقت قريب نتيجة قرار الحكومة السماح بعودة التمارين الفردية لجميع الرياضات أمس، بما فيها الجماعية، أعاد وزير الرياضة الأمور إلى نقطة الصفر بقوله إن أحدا لم يتحدث عن استئناف الموسم.

وجدد فينتيشنزو سبادافورا موقفه السابق بـ «عدم السماح بعودة تمارين الفرق حتى 18 مايو» في ظل استمرار تفشي فيروس كورونا المستجد.

ويشكل موقف سبادافورا ضربة محبطة للذين يأملون باستئناف الموسم والذين اعتبروا ما صدر عن وزارة الداخلية مؤشراً إيجابياً.

وقالت وزارة الداخلية في بيان: «الرياضيون، محترفون أو غير محترفين، الذين ينتمون إلى الرياضات الجماعية، سيسمح لهم أسوة بجميع المواطنين بممارسة التمارين في الأماكن العامة أو الخاصة، مع احترام قواعد التباعد الاجتماعي بمسافة لا تقل عن مترين، إضافة إلى حظر أي تجمعات».

وتابع المرسوم أن الحصص التدريبية يجب أن تقام «خلف أبواب موصدة»، وذلك مع دخول البلاد مرحلة تخفيف إجراءات الإقفال التام المفروض بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، لكن وزير الرياضة تمسك يوم الأحد بالموقف الصادر سابقاً عن السلطات بأنها ستسمح باستئناف التدريبات للرياضات الجماعية في 18 مايو الحالي مقابل الرابع من الشهر ذاته للرياضات الفردية، الموعد المقرر لبدء تخفيف إجراءات الإقفال التام.

وحصل تبدل في الموقف الرسمي فيما يخص التمييز بين رياضيي الألعاب الفردية والجماعية، بعدما قدمت مناطق عدة، بما فيها اميليا-رومانيا الشمالية التي تعتبر من المناطق الأكثر تضررا، رأياً إيجابياً يوم السبت حول فتح مراكز التدريب وسمحت للأندية بفتح ملاعبها الخارجية للاعبين الراغبين في خوض التمارين، مع احترام معايير التباعد الاجتماعي.

وفي حين أعلنت عدة أندية في «سيري أ» بما فيها إنتر، وروما، وبارما، وبولونيا، وساوولو رغبتها بفتح مراكزها التدريبية للاعبين الراغبين بخوض التمارين، أشارت تقارير إلى أن النجم كريستيانو رونالدو في طريقه للعودة من فونشال إلى تورينو من أجل الالتحاق بتمارين يوفنتوس حامل اللقب والمتصدر.

وأفادت وسائل إعلام عدة مساء الأحد، بينها صحيفتا «كورييري ديلو سبورت» و«كورييري ديلا سيرا»، أن الطائرة الخاصة التي يملكها رونالدو من طراز «غالف ستريم جي 200 غالاكسي»، نجحت أخيراً بعد ثلاث محاولات فاشلة، نتيجة حظر السفر المفروض من قبل السلطات الإسبانية، في الحصول على إذن بالإقلاع من مدريد وحطت الأحد في فونشال.

وأشارت التقارير إلى أن رونالدو سيعود إلى تورينو في الساعات القليلة المقبلة، وعليه أن يضع نفسه في العزل المنزلي مدة 14 يوماً، قبل أن يتمكن من معاودة التمارين مع زملائه في «السيدة العجوز»، سواء كان ذلك بشكل فردي أو جماعي.