وسائل الإعلام تصف ميسي بـ "العبقري"

تغنت الصحف الإسبانية ووسائل الإعلام العالمية بقائد برشلونة ليونيل ميسي، بعد الأداء المميز الذي قدمه في مباراة فريقه أمام ريال مايوركا، في افتتاحية عودة الدوري الإسباني بعد فترة التوقف بسبب تفشي وباء فيروس كورونا.

وقالت صحيفة «إل موندو ديبورتيفو» الإسبانية، أن البارسا مذهل بقيادة قائده ميسي، الذي يؤكد كل يوم بأنه قادر على صنع المعجزات، حتى في زمن كورونا، وأنه قادر على أن يساعد الفريق حتى بعد فترة التوقف الطويلة.

أما مجلة «فوربز» الأميركية فقالت أن ميسي يستمر كأفضل لاعب في العالم، حتى وهو يلعب بنصف لياقته، ومع ذلك يظهر بالمستوى الجيد، ويساعد برشلونة على تحقيق الفوز.

ووصفت شبكة «سي إن إن» الأميركية ميسي بـ «المعلم»، حيث قالت أنه قاد البارسا للفوز بالأداء والنتيجة على ريال مايوركا.

فيما قالت «يورو سبورت»: «ميسي بمظهر جديد لكن بمستوى ثابت»، حيث وصفت الأرجنتيني بـ «العبقري»، الذي قدم مباراة مذهلة أمام مايوركا.