وست هام يوافق على دفع 30 مليون لمانشستر يونايتد من أجل ماغواير

كشف الصحفي الإيطالي وخبير الانتقالات فابريزيو رومانو آخر التحديثات حول مستقبل اللاعب الإنجليزي هاري ماغواير، والذي قد يكون خارج أسوار الأولد ترافورد الموسم المقبل.

وبحسب التقارير الأخيرة، فإن ماغواير في الغالب ليس ضمن خطط المدرب الهولندي إيريك تين هاغ، كما أنه تم تجريده من شارة القيادة في مانشستر يونايتد وتسلمت رسميًا لنجم الوسط البرتغالي برونو فيرنانديز.

فابريزيو رومانو يكشف تفاصيل اتفاق وست هام ومانشستر يونايتد في صفقة هاري ماغواير

وفقًا للصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، فإن نادي وست هام يونايتد وافق مبدئيًا على دفع مبلغ 30 مليون جنيه إسترليني من أجل التعاقد مع هاري ماغواير.

ويضيف رومانو أن باقي ما تبقى من الاتفاق يعتمد حاليًا على وصول الشياطين الحمر ووست هام إلى الشكل النهائي للصفقة، بالإضافة إلى موافقة اللاعب نفسه على الشروط الشخصية في العقد حتى يتم الانتقال رسميًا في الميركاتو الحالي.