وعكة صحية تبعد رونالدو عن مواجهة نيجيريا الودية

تعرض الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو اليوم الأربعاء لوعكة صحية وفقاً لشبكة "سكاي سبورتس" البريطانية.

وتأتي هذه الوعكة قبل أيام على انطلاق بطولة كأس العالم قطر 2022

واضطر "الدون" للتغيب عن حصة تدريب منتخب بلاده لمعاناته من توعك في المعدة.

رونالدو يغيب عن مواجهة نيجيريا الودية

يذكر أن "برازيليي أوروبا" سينهون تحضيراتهم للمونديال القطري بمواجهة منتخب نيجيريا غداً الخميس ودياً على ملعب جوزيه آلفالادي في لشبونة، وهو لقاء سيغيب عنه الهداف المخضرم.

يذكر أن منتخب البرتغال يشارك في كأس العالم قطر 2022 ضمن المجموعة الثامنة رفقة منتخبات غانا وأوروغواي وكوريا الجنوبية.

وأثار صاحب الـ 37 عاماً الجدل بمقابلة انتقد فيها مانشستر يونايتد ومدربه إيريك تين هاغ من المتوقع أن تتسبب بإنهاء مسيرته مع الفريق.