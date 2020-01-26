وفاة أسطورة السلة الأميركية كوبي براينت بحادث تحطم مروحية

أعلنت وسائل إعلام أميركية عن مصرع أسطورة كرة السلة، كوبي براينت، في حادث تحطم مروحيته الخاصة في منطقة كالاباساس مع أربعة آخرين كانوا على متنها، فيما تم تأكيد عدم وجود زوجته فانيسا على متن الرحلة.

ووفقاً لموقع "تي إم زد" الأميركي، فإن السلطات المحلية هرعت بسرعة إلى مكان سقوط المروحية، وفتحت تحقيقاً موسعاً حول ما حصل، بعد تأكيد وفاة براينت وجميع من كانوا معه.

ولد براينت في فيلادلفيا بولاية بنسيلفانيا الأميركية، وانتقل بعدها مع عائلته إلى إيطاليا، ليصبح أباه مدرباً لأحد فرق كرة السلة الإيطالية، هو لاعب كرة سلة أميركي محترف، يلعب في دوري الرابطة الوطنية لكرة السلة من عام 1996 في لوس أنجيليس ليكرز.

يعتبر كوبي أحد أعظم لاعبي الدوري الأميركي للمحترفين بكرة السلة عبر التاريخ، حيث شارك مع 18 فريقاً من اللاعبين خلال مسيرته التي استمرت 20 عاماً مع ليكرز، وفاز بخمسة بطولات بالدوري الأميركي للمحترفين.