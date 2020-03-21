وفاة رئيس ريال مدريد السابق بسبب فيروس كورونا

توفي لورينزو سانز رئيس نادي ريال مدريد السابق السبت، متأثراً بإصابته بفيروس كورونا.

وتعرض دانييلي روغاني مدافع يوفنتوس وزميلاه بليز ماتويدي وباولا ديبالا، إضافة لميكيل آرتيتا مدرب آرسنال وكالوم هادسون أودوي جناح تشيلسي وغيرهم للإصابة بكورونا.

وأعلنت صحيفة "ماركا" الإسبانية وفاة سانز عن عمر يناهز 76 عاماً متأثراً بفيروس كورونا.

وكان سانز قد ترأس ريال مدريد في الفترة بين 1995 إلى 2000، قبل أن يخلفه الرئيس الحالي فلورنتينو بيريز، حيث نجح الفريق تحت قيادته في الحصول على لقبي دوري الأبطال السابع والثامن.

وكان سانز أيضاً المهندس الرئيسي لتشكيل الفريق الذي حصد اللقب الأوروبي بعد غياب 32 عاماً، بضم لاعبين كبار مثل روبرتو كارلوس وفيرناندو ريدوندو وكلارينس سيدورف ودافور شوكر.