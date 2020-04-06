وفاة والدة غوارديولا بعد إصابتها بفيروس كورونا

أعلن مانشستر سيتي اليوم الاثنين، وفاة والدة مدرب الفريق بيب غوارديولا بسبب فيروس كورونا المستجد.

وقال النادي في بيان عبر حسابه على الرسمي على موقع «تويتر»: «عائلة مانشستر سيتي تود أن تعلن بأسف عن وفاة دولورس سالا كاريو، والدة بيب غوارديولا، البالغة من العمر 82 عاماً في مانريسا ببرشلونة بعد إصابتها بفيروس كورونا.

«يرسل كل فرد يرتبط بالنادي تعاطفه القلبي في هذا الوقت العصيب إلى غوارديولا وعائلته وجميع أصدقائهم».

وتبرع غوارديولا، الذي سبق له أيضاً تدريب برشلونة وبايرن ميونيخ وقضى معظم مسيرته كلاعب في برشلونة، بمليون يورو (1.08 مليون دولار) الشهر الماضي لتوفير معدات طبية للمساعدة في مكافحة تفشي فيروس كورونا في بلده إسبانيا.

وارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد حول العالم إلى 70 ألفاً وتسعة أشخاص، الاثنين.

وسجلت إسبانيا 13 ألفاً و55 وفاة، و135 ألفاً و32 إصابة.