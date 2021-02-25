وفاة والد أليسون بيكر حارس ليفربول في البرازيل غرقاً

قالت الشرطة البرازيلية الليلة الماضية أن والد أليسون بيكر حارس ليفربول غرق في بحيرة بالقرب من منزل يقضي به عطلاته جنوب البرازيل.

وكشف دوروتيو ماتشادو فيليو مفتش الشرطة في لافراس دو سول أن جوزيه بيكر (57 عاماً) كان يسبح بالقرب من سد في ملكيته عندما وقع الحادث بعد ظهر الأربعاء. واستبعدت الشرطة شبهة القتل.

وانضم أليسون إلى ليفربول في 2018 قادماً من روما واختير أفضل حارس مرمى في العالم في 2019. ويلعب شقيقه الأصغر موريل في فلومينيسي.

وأرسل إنترناسيونال، الذي لعب الشقيقان في صفوفه، بتعازيه في حسابه الرسمي في تويتر.

وقال النادي «ببالغ الأسى تلقينا نبأ وفاة جوزيه أوغوستينيو بيكر والد الحارسين السابقين أليسون وموريل».