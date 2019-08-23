وفد ريال مدريد في باريس لضم نيمار

سافر وفد من ريال مدريد، إلى العاصمة الفرنسية باريس، الخميس، للاجتماع مع مسؤولي سان جيرمان، بشأن ضم النجم نيمار دا سيلفا، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن مسؤولي ريال متفائلون، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

وخلال الأيام القليلة الماضية، حاول برشلونة التوصل لاتفاق مع باريس سان جيرمان، من خلال تقديم عرض يرضي الطرفين، لكنهما لم يتوصلا لأي اتفاق.

في هذه الأثناء، كان ريال مدريد ينتظر للانقضاض بعرضه الجديد، من أجل الفوز بالصفقة.

ويقتنع ريال مدريد بأن سان جيرمان، على استعداد لبيع نيمار لهم، بسبب ضعف علاقتهم مع مسؤولي برشلونة، ورغبة نيمار في الرحيل، لكن في برشلونة يتوقعون أن رغبة نيمار واضحة، بالعودة لكامب ناو، إلا أن النجم البرازيلي لا يريد تعريض رحيله للخطر، ويريد فقط الرحيل عن ملعب بارك دو برانس.