وكيله: بايل سعيد في ريال مدريد ولن يرحل

أكد جوناثان بارنيت، وكيل النجم غاريث بايل، بقاء موكله في ريال مدريد حتى نهاية عقده عام 2022.

وقال بارنيت، في حديث لإذاعة «توك سبورت» البريطانية: «لا أعتقد أنه سينتقل إلى توتنهام، هو في موقع جيد للغاية. عندما ينتهي عقده سيجلس معي ومع عائلته ويقرر ما يريد فعله.

«غاريث سعيد للغاية (في مدريد)، لنكن واقعيين، بالنسبة لمعظم الأندية هو خارج قدرتهم على الصعيد المادي».

وتابع: «من الجيد أن نقول (تخلى عن المال واذهب للعب في مكان آخر، ولكن ليس كل شيء يتعلق بالمال، بل تتعلق بأسلوب حياته وأبنائه الذين نشأوا في مدريد».