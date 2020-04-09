وكيله: لاوتارو لا يكره ريال مدريد وعلاقته بميسي ممتازة

تحدث بيتو ياكي وكيل أعمال المهاجم لاوتارو مارتينيز، عن موقف موكله من وضعه الحالي مع إنتر، مع الأنباء المستمرة حول إمكانية انتقاله لبرشلونة.

ويعتبر ياكي هو من اكتشف الأرجنتيني وجلبه لأوروبا بعد تألقه مع راسينغ كلوب في الأرجنتين، ليصبح من أهم المهاجمين في العالم.

ويعد برشلونة بالتحديد الطرف الأكثر رغبة في ضم لاوتارو، لتأمين مستقبل هجومه تزامناً مع تقدم لويس سواريز في العمر وكثرة إصاباته.

وتحدث ياكي عن لاوتارو في تصريحات لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية قال فيها: "يتعامل موكلي مع الأنباء كأنها لا شيء من الأساس، يركز فقط على إنتر ويشعر بالارتياح مع النادي".

أما عن إشادة مواطنه ليونيل ميسي به: "بالتأكيد موقف رائع وكلمات تدعو للفخر من أفضل لاعب في العالم وهذا أمر يجعل لاوتارو يشعر بسعادة شديدة، علاقتهما جيدة في المنتخب الأرجنتيني مثل بقية لاعبي الفريق".

وعن رفضه لريال مدريد عندما كان عمره 18 عاماً: "لو حدث ذلك فهذا جاء لاقتناعه بالبقاء والنجاح مع راسينغ قبل الانتقال لأوروبا فهو لا يكره ريال مدريد ولم يقل أي شيء من هذا القبيل".

وعن التجديد مع إنتر، قال ياكي: "لديه عقد ممتد لـ 5 سنوات معهم وأي أنباء حول رحيله أو مقارنته بلويس سواريز واللعب بجواره فهي مجرد تقارير صحفية لا أكثر".

يذكر أن صاحب الـ 22 عاماً نجح في تسجيل 16 هدفاً وصنع 4 أهداف أخرى في 31 مباراة مع إنتر قبل توقف الموسم بسبب انتشار فيروس كورونا.