وكيله: مهمة كلوب مع ليفربول لم تنته بعد

أكد مارك كوسيكي، وكيل يورغن كلوب، المدير الفني لليفربول أن الألماني لم ينته من عمله مع الريدز، ومازال يتبقى له مواسم أخرى.

وتولى كلوب المسؤولية الفنية لليفربول في أكتوبر من عام 2015، وقاده للفوز بدوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

وقال كوسيكي في تصريحاته لصحيفة «ليفربول إيكو»: «لم ينته عمل كلوب بعد مع ليفربول.

«ما زال يتبقى 3 مواسم في عقده، لذلك لا يوجد باب خلفي مفتوح لرحيله».

ويقدم ليفربول مستويات سيئة هذا الموسم، وذلك بعد أن تراجع للمركز السادس في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 46 نقطة، فيما حسم تأهله لربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعد الفوز على لايبتزيغ برباعية دون رد في دور الـ 16.