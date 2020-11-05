وكيل آلابا يبدأ المفاوضات مع ريال مدريد

ارتبط اسم ديفيد آلابا مدافع بايرن ميونيخ بالانتقال إلى ريال مدريد بعد تأزم تجديد عقده مؤخراً وإعلان رئيس النادي البافاري، هيربرت هاينر، عن سحب العروض المقدمة لاستمرار النمساوي في الفريق.

وأكد هاينر سحب العرض المقدم من جانب النادي لصالح آلابا من أجل التجديد، بعدما تأخر وكيل النمساوي عن الرد في الفترة المحددة سلفاً نهاية الشهر المنصرم.

وقال موقع "ديفينسا سنترال" الإسباني أن وكيل أعمال آلابا، بيني زاهافي بدأ المحادثات مع ريال مدريد من أجل نقل المدافع النمساوي إلى سانتياغو بيرنابيو.

وأكد الموقع الموالي لريال مدريد، أن العلاقة بين الميرينغي وزاهافي قديمة منذ أن تفاوض الثنائي على انتقال روبرت ليفاندوفسكي إلى العاصمة الإسبانية وهي صفقة لم تتم.

وأوضح أن النمساوي يرحب بالانتقال إلى ريال مدريد، ويفضله على باقي الفرق الأوروبية المهتمة بالتعاقد معه، ويبقى الاتفاق حول الجانب المالي.

وأشارت مصادر مقربة من ريال مدريد، أنه على الرغم من عدم وضع أولوية للتعاقد مع آلابا، إلا أن الميرينغي لا يمانع معرفة شروطه.

ويتنافس كبار القارة على ضم المدافع النمساوي على رأسهم يوفنتوس وليفربول وباريس سان جيرمان ومانشستر سيتي بالإضافة إلى قطبي الكرة الإسبانية برشلونة وريال مدريد.

يذكر، أن أنباء واردة من إسبانيا أكدت أن برشلونة تفاوض بالفعل مع آلابا لكن المفاوضات توقفت بعدما طلب النمساوي 15 مليون يورو صافي راتب في الموسم الواحد بالإضافة إلى مكافأة خاصة للانتقال الذي لن يحصل بايرن منها على أي أموال.