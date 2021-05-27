وكيل أشرف حكيمي يرد على شائعات رحيل موكله

رد وكيل الثنائي أشرف حكيمي ولاوتارو مارتينيز على الشائعات التي قالت أنهما سيرحلان عن إنتر ميلان بعد رحيل المدير الفني أنتونيو كونتي أمس.

وغادر كونتي بطل إيطاليا مساء الأربعاء بالتراضي، وذلك بعد أن فسرت وسائل الإعلام القرار بأنه بسبب خلافات مع الإدارة بخصوص السياسات المستقبلية للنادي.

وقال أليخاندرو كامانو، وكيل النجمين: "تجربة الثنائي مع كونتي كانت جيدة للغاية ومكثفة.

"لم ينافس الفريق في دوري الأبطال لكنه حقق لقب الدوري الإيطالي، كان موسماً ناجحاً للغاية، لكن للتوضيح هما لاعبان لإنتر ويلعبان من أجل هذا الفريق".

أشرف حكيمي وانتقال محتمل لباريس سان جيرمان

وارتبط اسم أشرف حكيمي بباريس سان جيرمان خلال الساعات الأخيرة، وقيل أن النادي الفرنسي سيعرض 50 مليون يورو لضم الدولي المغربي.

بينما يرتبط لاوتارو بالثنائي ريال مدريد وبرشلونة، وهو يعمل حالياً مع كامانو بعد أن فسخ عقده مع وكيله السابق قبل أشهر.

يذكر أن التقارير أوضحت أن إنتر ميلان مطالب بتحقيق أرباح تقارب 80 مليون هذا الصيف، سواء من تخفيض الأجور أو بيع بعض اللاعبين.