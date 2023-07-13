وكيل أعمال روكي: مانشستر يونايتد عرض 100 مليون لخطف الصفقة من برشلونة

أكد وكيل أعمال لاعب برشلونة الجديد فيتور روكي أنه كان هناك محاولات من نادي مانشستر يونايتد وحتى نادي توتنهام أيضًا لخطف المهاجم البرازيلي والتعاقد معه هذا الصيف.

وأوضح وكيل أعمال روكي أن اليونايتد قدم عرضًا بقيمة 100 مليون يورو، إلّا أن اللاعب وقع في النهاية للبارسا في عقد قيمته تصل إلى 60 مليون يورو مع الحوافز والإضافات الأخرى.

وكيل أعمال فيتور روكي يوضح كواليس انتقال اللاعب إلى برشلونة

بعد أن تم الإعلان عن انتقال صاحب الـ18 عامًا رسميًا إلى برشلونة، ظهر وكيل أعمال اللاعب البرازيلي في لقاء صحفي وزعم أنه كان هناك عروضًا أكبر بكثير من العرض الذي قدمه البلوغرانا وفقًا لموقع "90min".

وقال أندريه كوري وكيل أعمال النجم البرازيلي: "يمكنني تأكيد أن الأندية الإنجليزية حاولت خطف صفقة روكي من برشلونة، مانشستر يونايتد وتوتنهام قدموا عروضًا أفضل بكثير من البارسا وصلت قيمتها إلى 100 مليون يورو".

وأضاف: "مع ذلك، روكي خطط جيدًا لمسيرته المهنية وكان يعرف ماذا يريد، وفي النهاية اختار الذهاب إلى برشلونة، الآن هو ليس الوقت المناسب للالتفات إلى الأموال".

يشار إلى أن فيتور روكي سيبقى في البرازيل مع فريقه أتلتيكو باراناينسي لمدة موسم آخر، ومن ثم سينتقل إلى النادي الكتالوني ليبدأ رحلته في الكامب نو تحت قيادة المدرب تشافي هيرنانديز.