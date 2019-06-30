وكيل بايل يرد على شائعات انتقال موكله إلى إنتر

علق جوناثان بارنيت، وكيل نجم ريال مدريد غاريث بايل، على التقارير التي تحدثت عن لقاء بينه وبين مسؤولي إنتر في الأيام الماضية.

وكانت شبكة "ميدياسيت" الإيطالية ذكرت أن اجتماعاً دار بين الطرفين لمناقشة إمكانية انتقال الويلزي إلى النيراتروري على سبيل الإعارة الموسم القادم.

وقال بارنيت لموقع "إنتر ديبيندينزا": "كل ما قيل ليس صحيحاً"، نافياً شائعات انتقال موكله للدوري الإيطالي.

ويبدو مصير بايل غير واضحاً في العاصمة الإسبانية بعد أنباء خروجه من حسابات النادي ومدربه زين الدين زيدان.

ولم يشارك الويلزي إلا نادراً في النصف الثاني من الموسم المنصرم منذ وصول زيدان، ومع التعاقدات الجديدة تحدثت التقارير عن عدم الحاجة لاستمراره.

ولم تظهر أي أندية علانية رغبتها حتى الآن بالتعاقد مع بايل، لكن اسم اللاعب ارتبط بالعودة لتوتنهام أو الانتقال إلى مانشستر يونايتد وبايرن ميونيخ.