وكيل بايل ينفي التفاوض مع بايرن ميونيخ

نفى وكيل أعمال غاريث بايل صحة تقارير تحدثت عن احتمالية انتقال موكله من ريال مدريد إلى بايرن ميونيخ.

وفي حديث مع شبكة "إي إس بي إن"، أكد جوناثان بارنيت، وكيل النجم الويلزي، أن الشائعات حول اهتمام بايرن بضم صاحب الـ 29 عاماً مجرد "هراء" نافياً ورود أي طلب من النادي الألماني بهذا الخصوص.

وكانت صحيفة "ذا سن" البريطانية أوردت تقريراً في وقت سابق قالت فيه دون أن توضح مصدرها أنه من المحتمل أن يكون بايل من الوافدين الجدد إلى بايرن، وذكرت أن إدارة البافاري مستعدة للعمل على إقناع إدارة النادي الملكي بالتخلي عن خدمات الويلزي لموسم واحد على أن يتحمل بطل ألمانيا الراتب الشهري للاعب.

من جانبه، كان حسن صالحميديتش، المدير الرياضي لبايرن، أعلن مطلع الأسبوع الجاري عن أنشطة جديدة للنادي في سوق الانتقالات.

وكان أولي هونيس، رئيس النادي البافاري وعد في مارس الماضي بتوفير " أكبر برنامج استثمار لبايرن على الإطلاق".

يذكر أن بايل لم يعد يلعب دوراً أساسياً في ريال مدريد تحت قيادة المدير الفني زين الدين زيدان ومن المحتمل أن يغادر النادي، عملاً بأن بارنيت صرح مؤخراً بأن موكله يرغب في استيفاء ما تبقى من عقده مع النادي الملكي الذي لا يزال يمتد لثلاث سنوات أخرى.