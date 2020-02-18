وكيل بوغبا يشن هجوماً حاداً على سولشاير

شن مينو رايولا وكيل أعمال النجم بول بوغبا هجوماً حاداً على المدرب أولي غونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد، بسبب تصريحاته الأخيرة حول قائد خط وسط الشياطين الحمر.

وكان مدرب يونايتد، قد رد على تصريحات وكيل الأعمال الإيطالي، الذي لمّح إلى إمكانية رحيل بوغبا عن الفريق نهاية الموسم الحالي، من خلال اعتبار أن قائد خط الوسط ملك للشياطين الحمر، وليس لرايولا.

ونشر رايولا بياناً عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قال فيه: "بوغبا ليس لي، بالتأكيد أيضاً ليس ملكاً للمدرب أولي غونار سولشاير. بول لبول بوغبا"، مضيفاً: "لا يمكنك امتلاك شخص لمدة طويلة بهذا الوقت في بريطانيا، ولا في أي مكان بالعالم، آمل ألا يكون المدرب النرويجي يلمح للقول بأن بوغبا سجينه.

"لكن قبل ذلك سولشاير قال شيئاً عن أمور أنا قلتها، على المدرب النرويجي أن يعرف ما قلته جيداً، أنا شخص حر وأستطيع التفكير والتعبير عن أفكاري، حتى الآن أنا لطيف معه، وعليه أن يتذكر الأمور التي قالها لبول بوغبا الصيف الماضي".

وختم وكيل الأعمال الإيطالي بيانه بقوله: "أعتقد أن المدرب سولشاير مرتبك لأسباب مختلفة ويخلط الأمور ببعضها. عليه أن يهتم بالأمور الأخرى، التي لو أني مكانه لكنت على الأقل سأهتم بها".