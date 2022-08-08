وكيل أعمال: رونالدو يؤذي نفسه بتصرفاته الحالية

يرى وكيل الأعمال باولو باربوسا أن النجم الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو سيغادر صفوف مانشستر يونايتد قبل إغلاق نافذة الانتقالات الصيفية الجارية.

وخاض الفائز بجائزة الكرة الذهبية 5 مرات مواجهة يونايتد أمام برايتون مع بداية الشوط الثاني، لكنه لم يتمكن من مساعدة الفريق في تحقيق نتيجة إيجابية ليسقط بنتيجة 1-2.

ماذا قال باربوسا عن رونالدو ؟

وقال باربوسا في تصريحات لـ "سبورت إكسبريس": "الجميع يعلم أنه غير سعيد باستمراره مع مانشستر يونايتد في الوقت الحالي، ويظهر ذلك بوضوح من خلال تصرفاته.

"هذه التصرفات لا تساعده، فهو لا يلعب لوحده، لدى الفريق قوانين يلتزم فيها، وعلى جميع اللاعبين احترام قرارات المدرب، لكنه مستمر في خلق النزاع.

"في المباراة الودية (أمام رايو فايكانو) غادر الملعب خلال الاستراحة، وأمام برايتون أظهر مرة أخرى عدم رضاه بالوضع الراهن.

"ما بدر عنه يضع قيادة الفريق في وضعية صعب، أعتقد أنه يريد إنهاء عقده مع مانشستر يونايتد. كيف ستنتهي هذه القضية؟ ما يجري يختبر صبر النادي، وتصرف رونالدو يسيء إليه ولا يمثل الحل الأنسب."