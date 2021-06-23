وكيل رونالدو يجتمع بمسؤولي يوفنتوس قريباً

أكدت صحيفة "كورييري ديلو سبورت" الإيطالية، أن جورجي مينديش وكيل أعمال كريستيانو رونالدو سيتوجه إلى إيطاليا قريباً لعقد اجتماع مع مسؤولي النادي لبحث مصير موكله.

ولا يزال الغموض يلف مستقبل الدولي البرتغالي من الاستمرار مع يوفي أو البحث عن تحدٍ جديدٍ في مسيرته الحافلة، خلال موسم الانتقالات هذا الصيف.

وحتى الآن لا توجد أي عروض واضحة من أحد الأندية لضم اللاعب، لكن مينديش سيعود إلى إيطاليا خلال الأيام القادمة من أجل وضع النقاط على الحروف.

وأشارت تقارير إلى أن يوفنتوس منح هدافه البرتغالي، مهلة نهائية حتى الأسبوع الأول من الشهر القادم لتحديد مستقبله، علماً بأنه يرتبط مع النادي بعقد يمتد حتى 30 يونيو 2022.

وكشفت تقارير عن أن مينديش كان يسافر كثيراً إلى فرنسا خلال الأيام الأخيرة، ربما لإنهاء صفقة نقل رونالدو إلى باريس سان جيرمان، إلا أن المفاوضات لم تدخل بعد مرحلتها الحاسمة دون شك، لكن قد يكون انتقال الأسطورة البرتغالية إلى ملعب بارك دو برانس مسألة وقت ليس أكثر.

ويصب رونالدو تركيزه حالياً على منتخب بلاده وعلى مشاركته في بطولة يورو 2020، في حملة الدفاع عن اللقب الذي توج به مع زملائه في يورو 2016 على حساب منتخب فرنسا.

رونالدو يركز على منتخب البرتغال حالياً

وألمح البرتغالي خلال حديث في مؤتمر صحفي عشية مباراة البرتغال وهنغاريا في مستهل مشواره ضمن يورو 2020، إلى إمكانية مغادرة يوفي بقوله: "لعبت على أعلى المستويات لسنوات لذلك لا يزعجني هذا على الإطلاق. إذا كنت أبلغ 18 أو 19 عاما لربما قضيت ليال دون نوم لكني أبلغ من العمر 36 عاماً، وأي شيء سيحدث بعد ذلك سيكون الأفضل لي سواء البقاء في يوفنتوس أو الانتقال.

"أهم شيء الآن بطولة أوروبا، فهذه هي المشاركة الخامسة لي".

ويدرس رونالدو بعد الموسم السيء مع البيانكونيري في الرحيل لخوض تجربة جديدة.

كما صرح المهاجم التاريخي بعد نهاية الموسم الحالي مع يوفنتوس، بأنه وصل إلى الهدف الذي حدده لنفسه منذ اليوم الأول في إيطاليا، وهو الفوز بألقاب الدوري والكأس والسوبر المحلية، ولقب الهداف في بلد يزخر بالنجوم.

ووجه رونالدو رسالة شكر عبر حسابه على موقع "فايسبوك" إلى محبيه افتخر فيها بما حققه خلال السنوات الماضية في بطولات الدوري الإسباني والإيطالي والإنجليزي، شاكراً كل من ساهم في تحقيقه للإنجازات الفردية والجماعية.

وقد فسر البعض بأن "صاروخ ماديرا" يلمح من خلال هذه الرسالو إلى إمكانية مغادرة يوفنتوس والدوري الإيطالي.