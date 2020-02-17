وكيل ستيرلينغ يكشف حقيقة انتقال موكله إلى ريال مدريد

رد وكيل أعمال رحيم ستيرلينغ على شائعات رحيل موكله عن مانشستر سيتي الصيف القادم.

وارتبط اسم الدولي الإنجليزي بالتعاقد مع ريال مدريد، بعد العقوبات التي تعرض لها سيتي بالإيقاف عن اللعب لمدة عامين في دوري أبطال أوروبا.

وقال وكيله في تصريحات لصحيفة "دايلي ميرور" البريطانية: "رحيم ملتزم بعقده مع سيتي ومرتاح هنا ويريد البقاء لأطول وقت ممكن رفقة الفريق.

"ليس لدى رحيم نية لترك الفريق في الفترة المقبلة، لديه طموح مع النادي وهو واثق من استئناف العقوبة التي تعرض لها.

"أخبرنا النادي أن نطمئن بشأن الاستئناف على العقوبة وأن كل شيء سيسير على ما يرام، ما يريده ستيرلينغ هو البقاء في الوقت الحالي".

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) قد قرر إيقاف سيتي عن المشاركة أوروبياً لموسمين بداية من الموسم القادم مع تغريمه 30 مليون يورو.

وفي حالة التصديق على العقوبة بشكل نهائي فإن الفريق سيخسر حوالي 170 مليون يورو كل عام يتم إيقافه فيه، لذلك سيتحتم عليه بيع أحد نجومه لتعويض الخسائر، ويعتبر ستيرلينغ وكيفين دي بروينه الأقرب للرحيل في حال حدوث ذلك.