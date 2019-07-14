وكيل لاوتارو يدعو ميسي للانضمام إلى إنتر

واصل ألبيرتو ياكي وكيل مهاجم إنتر لاوتارو مارتينيز ربط موكله ببرشلونة، لكنه أكد سعادة المهاجم في ميلانو داعياً ليونيل ميسي للانضمام له.

صرح ياكي الجمعة أن اهتمام البارسا بموكله حقيقي وجاد، وأن لاوتارو سعيد بوجود متابعة من قبل النادي الإسباني.

وقال ياكي مع موقع "إف سي إنتر نيوز": "لن يترك لاوتارو إنتر وهو يريد بدء العمل مع (المدرب أنتونيو) كونتي، ولكن أن يشيد بك أفضل لاعب في العالم أمر خاص.

"شعر لاوتارو بسعادة كبيرة سبب كلمات ميسي وجعلته يعمل بقوة أكبر لبلوغ أهدافه، لكنه سعيد في إنتر وكونتي اتصل به ليشرح له كيف سيعملان معاً.

"مجدداً، برشلونة لم يتصل بنا رسمياً، لكن الاهتمام بلاوتارو حقيقي، لكن إذا أراد ميسي اللعب مع موكلي فعليه هو القدوم إلى إنتر".

وتألق لاوتارو رفقة ميسي في صفوف المنتخب الأرجنتيني خلال كوبا أميركا 2019 وسجل هدفين قاد بهما الفريق لاحتلال المركز الثالث.