وكيل ليفاندوفسكي يحصل على 10 ملايين يورو من برشلونة

حصل وكيل الأعمال بيني زاهافي على مبلغ ضخم كعمولة بعد انتقال موكله البولندي روبرت ليفاندوفسكي من بايرن ميونيخ إلى برشلونة مؤخراً.

وانتقل "ليفا" إلى البارسا مقابل 45 مليون يورو إضافة لـ 5 ملايين أخرى على شكل مكافآت.

وقالت صحيفة "ذا أثلتيك" البريطانية أن زاهافي حصل على عمولة قدرها 10 ملايين يورو.

وكان وكيل الأعمال الإسرائيلي قد وعد رئيس برشلونة جوان لابورتا بأنه سيفعل كل ما باستطاعته من أجل تأمين خدمات ليفاندوفسكي إذا ما كان النادي الكتالوني مستعداً لدفع 40 مليون يورو على الأقل لضمه.

برشلونة يقدم ليفاندوفسكي رسمياً في كامب ناو يوم الجمعة

وسيتم تقديم المهاجم البالغ من العمر 33 عاماً رسمياً يوم الجمعة القادم في ملعب كامب ناو مع أنه شارك في 3 مباريات حتى الآن مع فريقه الجديد في جولته الأميركية.