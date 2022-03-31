وكيل ماني: ليفربول لم يفاتحنا بعد بخصوص تجديد العقد

اعترف بيورن بيزيمير وكيل أعمال النجم الدولي السنغالي ساديو ماني بأن إدارة ليفربول لم تفاتحه بعد بخصوص تمديد عقد موكله.

ولعب صاحب الـ 29 عاماً دوراً رئيسياً ومهماً في نجاحات الريدز خلال الأعوام الماضية، ومنذ قدومه من ساوثهامبتون في عام 2016.

ومع أن النادي تعاقد مع البرتغالي ديوغو جوتا والكولومبي لويس دياز، إلا أن ماني يبقى مع ذلك لاعباً أساسياً في تشكيلة المدير الفني الألماني توماس توخيل.

وبدا أن وسائل الإعلام تركز فقط على صفقة تمديد عقد المصري محمد صلاح مع النادي، والذي سينتهي في صيف عام 2023، إلا أن عقد السنغالي سيصل إلى نهايته أيضاً في نفس الموعد.

وأكد بيزيمير أنه رغم تواصله المستمر مع ليفربول، إلا أنه لم يتم الحديث عن الآن عن أي تجديد لعقد موكله.

وأشار وكيل الأعمال إلى أنه وماني ينتظران نهاية الموسم من أجل معرفة ما سيحصل.

يذكر أن ماني قاد منتخب السنغال للتأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022 بعد تخطي مصر وصلاح بالذات في اللقاء الفاصل.