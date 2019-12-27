ولفرهامبتون يقلب الطاولة على مانشستر سيتي

سقط مانشستر سيتي أمام مستضيفه ولفرهامبتون بهدفين لثلاثة، في المباراة التي جمعتهما في ختام المرحلة الـ 19 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

خاض الضيوف معظم فترات اللقاء منقوص العدد بعد طرد حارسه إيديرسون.

فبعد مرور 10 دقائق من البداية، وصلت كرة طولية إلى دييغو جوتا لاعب ولفرهامبتون، ليخرج إيديرسون من مرماه ويصطدم الثنائي معاً على مشارف المنطقة، مما دفع الحكم مارتن أتكينسون لاحتساب ركلة حرة، كما أشهر البطاقة الحمراء في وجه الحارس البرازيلي.

وأخرج جوسيب غوارديولا المدير الفني لسيتي، المهاجم سيرجيو أغويرو ودفع بالحارس كلاوديو برافو ليكمل حامل اللقب المباراة بـ 10 لاعبين.

وفي هجمة من الجانب الأيسر عن طريق رحيم ستيرلينغ الذي توغل بها داخل منطقة جزاء أصحاب الأرض، تدخل عليه مدافع ليسقط ويحتسب الحكم ركلة جزاء (25).

تقدم ستيرلينغ لتنفيذ ركلة الجزاء، وسددها على يسار المرمى ليتألق روي باتريسيو حارس الذئاب ويتصدى لها لتتحول إلى ركنية، وبعد مراجعة الفيديو، عاد الحكم وأعاد تنفيذ الركلة.

وتقدم ستيرلينغ للتنفيذ من جديد ليسدد في نفس الزاوية ويتصدى لها البرتغالي من جديد، إلا أن الكرة ارتدت لمهاجم سيتي الذي وضعها في الشباك معلناً عن الهدف الأول.

استمر الشوط الأول هادئاً في وسط الملعب دون تهديد حقيقي، لكن الحال اختلف مع بداية الشوط الثاني.

فبعد مرور أربع دقائق، مرر كيفين دي بروينه تمريرة إلى ستيرلينغ الذي انفرد بمرمى أصحاب الأرض ووضع الكرة في الشباك.

لكن آداما تراوري لاعب ولفرهامبتون رفض أن يتأخر فريقه بهدفين، وبعد خمس دقائق سجل هدف تقليص الفارق بتسديدة قوية من مشارف منطقة الجزاء.

كانت النتيجة تسير لصالح مانشستر سيتي، مع سيطرة من أصحاب الأرض في الشوط الثاني، لكن الحال انقلب في الدقائق الأخيرة.

ففي الدقيقة 82، استغل تراوري خطأ بينجامان ميندي وضغط عليه وخطف منه الكرة وتوغل صوب منطقة الجزاء ومرر الكرة إلى راؤول خيمنيز الذي سددها في مرمى برافو معلناً عن التعادل.

وقبل نهاية الوقت الأصلي بدقيقة، قتل مات دويرتي المباراة بهدف ثالث لصالح ولفرهامبتون، بعد مجهود فردي ليسدد الكرة معلناً عن الهدف الثالث لفريقه.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع، احتسب الحكم ركلة حرة لصالح سيتي تقدم ستيرلينغ لتنفيذها، لكن العارضة تعاطفت مع أصحاب الأرض ونابت عن باتريسيو في التصدي للكرة.

بهذه الخسارة، تجمد رصيد مانشستر سيتي عند 38 نقطة في المركز الثالث بفارق نقطة عن ليستر سيتي صاحب المركز الثاني، فيما ارتقى ولفرهامبتون إلى المركز الخامس برصيد 30 نقطة وبفارق نقطتين عن تشيلسي الرابع.