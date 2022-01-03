ولفرهامبتون يهزم مانشستر يونايتد على أرضه بهدف دون رد

حقق ولفرهامبتون فوزاً صاعقاً وصعباً على مستضيفه مانشستر يونايتد في عقر داره على ملعب أولد ترافورد بهدفٍ دون رد في المباراة التي جمعتهما لحساب المرحلة الـ 21 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويدين الذئاب بهذا الانتصار للنجم الدولي البرتغالي المخضرم جواو موتينيو الذي سجل هدف اللقاء الوحيد بتسديدة على يمين الحارس الإسباني دافيد دي خيا في الدقيقة 82.

مانشستر يونايتد يفشل في الاقتراب من رباعي المقدمة

بهذه الخسارة، تجمد رصيد مان يونايتد عند 31 نقطة ليبقى في المركز السابع بفارق 4 نقاط عن آرسنال صاحب المركز الرابع آخر المقاعد المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.

أما ولفرهامبتون فرفع رصيده بدوره إلى 28 نقطة ارتقى على إثرها للمركز الثامن على سلم ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.